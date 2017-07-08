В Большом театре объяснили отказ от премьеры балета Серебренникова

Директор Большого театра Владимир Урин объяснил сотрудникам перенос премьеры балета «Нуреев» о великом советском и миром танцовщике. По словам Урина, причиной переноса показа балета режиссера Кирилла Серебренникова стала плохая готовность спектакля. Видео с разъяснениями Урина появилось на YouTube, однако вскоре было удалено. Копия доступна, например, подписчикам телеканала «Дождь».

Изначально премьера планировалась на 11 июля. Сегодня стало известно, что она не состоится.

По словам Урина, «на сегодняшний день в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя».

Он заявил, что на доработку балета необходим минимум месяц, а в связи с тем, что репертуар театра расписан заранее, премьеру переносят на сезон 2018-2019 годов.

Между тем, как пишет Forbes, на решение отменить премьеру мог повлиять скандал вокруг фигуры режиссера-постановщика Кирилла Серебренникова. Он проходит свидетелем по делу о хищениях в «Седьмой студии», которую основал.

По информации издания, спектакль будет перенесен с исторической сцены на новую, поэтому «изменениям подвергнется не только сценография, но и хореография, то есть огромный пласт работы придется начинать заново».

Издание отмечает, что работа над созданием спектакля шла два года. Балет «Нуреев» помимо профессионального развития танцовщика рассказывает про его многочисленные связи с женщинами и мужчинами.