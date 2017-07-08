За раздачу газет задержали 31 активиста Навального
При раздаче агитационных газет Алексея Навального в столице сегодня был задержан 31 волонтер его штаба. Об этом «Медузе» рассказал глава штаба Николай Ляскин.
Задержания проходили в нескольких районах города — волонтеры агитировали у метро «Охотный ряд», на ВДНХ, в районе «Библиотеки имени Ленина», «Арбатской» и во многих других местах.
Красивая и мирная агитация #Навальный2018 со Славянского бульвара переместилась в ОВД...— Виталий Серуканов (@serukanov_v) 8 июля 2017 г.
Убийцы и воры спокойны, менты гоняются за шарами. pic.twitter.com/PQgslJjaXc
Метро Октябрьская pic.twitter.com/TFfbA9dY2d— Николай Ляскин (@nlyaskin) 8 июля 2017 г.
В Раменках весело и задорно @nlyaskin @teamnavalny @teamnavalny_mos pic.twitter.com/81Lt8SCfGc— Илья Гладышев (@DoctorLorik) 8 июля 2017 г.
метро Каховская— Илья Росляков (@ilyuxar) 8 июля 2017 г.
Несмотря на хмурую погоду, раздали все листовки)#агитсубботник #Навальный2018 @navalny @leonidvolkov @nlyaskin pic.twitter.com/mGr6Jaexi1
Агитируем Тульскую!#агитсубботник #ЯзаНавального #Навальный2018 @nlyaskin @teamnavalny_mos pic.twitter.com/P8ff5oyl3u— Karina Marka (@karina_marka) 8 июля 2017 г.
В Иркутске полиция сегодня задержала пятерых активистов Навального, из штаба, как сообщает «Радио Свобода», были изъяты агитационные материалы.
Накануне в уфимском штабе Навального прошли обыски. Сегодня утром, когда волонтеры попытались провести в городе велопробег в поддержку Навального, их остановили полицейские для проверки, не угнаны ли велосипеды.
После агитационного велозаезда полиция подошла к волонтерам Навального и начала проверку ведосипедов на угон! #ЯзаНавального #Навальный2018 pic.twitter.com/OoRucHFo0P— Штаб Навального Уфа (@teamnavalny_ufa) 8 июля 2017 г.
Сторонники Навального проводят агитацию за выдвижение его в президенты 8-9 июля.
Последние две недели на штабы Навального по всей стране совершаются нападения. Полиция изымает агитматериалы.