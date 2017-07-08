За раздачу газет задержали 31 активиста Навального

При раздаче агитационных газет Алексея Навального в столице сегодня был задержан 31 волонтер его штаба. Об этом «Медузе» рассказал глава штаба Николай Ляскин.

Задержания проходили в нескольких районах города — волонтеры агитировали у метро «Охотный ряд», на ВДНХ, в районе «Библиотеки имени Ленина», «Арбатской» и во многих других местах.

Красивая и мирная агитация #Навальный2018 со Славянского бульвара переместилась в ОВД...

Убийцы и воры спокойны, менты гоняются за шарами. pic.twitter.com/PQgslJjaXc — Виталий Серуканов (@serukanov_v) 8 июля 2017 г.

В Иркутске полиция сегодня задержала пятерых активистов Навального, из штаба, как сообщает «Радио Свобода», были изъяты агитационные материалы.

Накануне в уфимском штабе Навального прошли обыски. Сегодня утром, когда волонтеры попытались провести в городе велопробег в поддержку Навального, их остановили полицейские для проверки, не угнаны ли велосипеды.

После агитационного велозаезда полиция подошла к волонтерам Навального и начала проверку ведосипедов на угон! #ЯзаНавального #Навальный2018 pic.twitter.com/OoRucHFo0P — Штаб Навального Уфа (@teamnavalny_ufa) 8 июля 2017 г.

Сторонники Навального проводят агитацию за выдвижение его в президенты 8-9 июля.

Последние две недели на штабы Навального по всей стране совершаются нападения. Полиция изымает агитматериалы.