Песков объяснил крюк самолета Путина мерами безопасности

Самолет президента России Владимира Путина выбрал длинный маршрут по пути в Гамбург из соображений безопасности. Это следует из ответа пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который приводит «Интерфакс».

Ранее Reuters обратил внимание на то, что президентский борт летел в Гамбург не по прямому маршруту, а избегая страны НАТО, из-за чего сделал крюк в 500 километров.

«Я оставляю без комментариев вопрос, потому что все вопросы, связанные с передвижениями президента, они напрямую касаются безопасности. Безопасность президента осуществляется на должном уровне, и предпринимаются все меры, которые считаются целесообразными», — прокомментировал Песков полетный план.

Он также отметил, что беспорядки антиглобалистов в Гамбурге «никак не влияют» на безопасность участников саммита «большой двадцатки».

«Как были повышенные меры безопасности, а соответствующий характер, наверное, у любого саммита такого уровня, так они и продолжают реализовываться, ничего такого специального мы не замечаем», — сказал представитель Кремля.