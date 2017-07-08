Путин рассказал Макрону об увеличении товарооборота на четверть

На полях саммита «большой двадцатки», который проходит в немецком Гамбурге, состоялись переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Сегодня они уже встречались за завтраком с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудили ситуацию с Минскими соглашениями.

На вторую встречу с Путиным, как сообщает пресс-служба Кремля, Макрон опоздал.

«Прости за то, что я заставил тебя ждать, мы просто должны были договорить о последних положениях, касающихся климатических изменений», — заявил он Путину.

В ответ российский руководитель выразил надежду, «что теперь климат будет лучше».

Путин также отметил, что между Россией и Францией, «несмотря на все сложности, активизируются экономические связи и растет товарооборот, в первом квартале вырос почти на 24 процента».

Макрон в ответ констатировал «качество и интенсивность» переговоров с Путиным. На этом открытая часть беседы завершилась.