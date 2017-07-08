Путин обсудил Украину с Меркель и Макроном

На полях саммита «большой двадцатки» состоялся рабочий завтрак с участием президента России Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на встрече обсуждалась ситуация на Украине и пути ее урегулирования.

Конкретики не приводится.

С российской стороны в переговорах принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В феврале 2015 года лидеры России, Германии, Франции и Украины согласовали вторые минские соглашения.

Однако кроме прекращения полномасштабных боевых действий на востоке Украины другие пункты документа не выполнены до сих пор.

Из-за этого ЕС в очередной раз продлил санкции в отношении России, а Москва в ответ — продуктовое эмбарго.