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08 июля 2017, 11:43
G20 Ангела Меркель Владимир Путин Эммануэль Макрон

Путин обсудил Украину с Меркель и Макроном

Рабочий завтрак с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона
Рабочий завтрак с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона
фото: пресс-служба Кремля

На полях саммита «большой двадцатки» состоялся рабочий завтрак с участием президента России Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на встрече обсуждалась ситуация на Украине и пути ее урегулирования.

Конкретики не приводится.

С российской стороны в переговорах принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В феврале 2015 года лидеры России, Германии, Франции и Украины согласовали вторые минские соглашения.

Однако кроме прекращения полномасштабных боевых действий на востоке Украины другие пункты документа не выполнены до сих пор.

Из-за этого ЕС в очередной раз продлил санкции в отношении России, а Москва в ответ — продуктовое эмбарго.

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