Глава Минфина предсказал объединение ФНБ и Резервного фонда в течение месяца

Объединить Фонд национального благосостояния с Резервным фондом планируется в течение июля, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Планируем это решение принять в весеннюю сессию парламента», — сказал министр.

В Минфине предлагают, чтобы Резервный фонд был присоединен к ФНБ.

«Для лучшей управляемости принято решение об объединении фондов. На какой базе это будет делаться? Мы предлагаем сделать это на базе Фонда национального благосостояния, который служит, с одной стороны, и как источник для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты», — сообщил чиновник.