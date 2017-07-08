08 июля 2017, 15:29
Глава Минфина предсказал объединение ФНБ и Резервного фонда в течение месяца
Объединить Фонд национального благосостояния с Резервным фондом планируется в течение июля, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова приводит «Интерфакс».
«Планируем это решение принять в весеннюю сессию парламента», — сказал министр.
В Минфине предлагают, чтобы Резервный фонд был присоединен к ФНБ.
«Для лучшей управляемости принято решение об объединении фондов. На какой базе это будет делаться? Мы предлагаем сделать это на базе Фонда национального благосостояния, который служит, с одной стороны, и как источник для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты», — сообщил чиновник.
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