В Париже пройдет новый саммит по климату

В Париже 12 декабря пройдет новый климатический саммит, заявил по итогам G20 президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит Agence France-Presse.

Как сообщил в твиттере журналист France 24 Дуглас Эрбер, на саммите, по словам Макрона, будут обсуждаться новые меры по климату, в том числе финансирование проектов.

В коммюнике по итогам G20 участники встречи отдельно подчеркнули, что уважают позицию США, которые вышли из Парижского соглашения по климату, но остальные страны будут его выполнять.