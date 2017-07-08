Путин рассказал об отличии телевизионного Трампа от реального

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в Гамбурге рассказал о личном впечатлении от президента США Дональда Трампа. Стенограмма выступления приводится на сайте Кремля.

«Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены. Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу: Трамп "телевизионный" очень сильно отличается от реального человека, он конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, достаточно быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы», — сообщил Путин.

В связи с этим он выразил надежду, что «мы сможем восстановить, хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен».

Путин и Трамп 7 июля провели первые переговоры. Стороны обсудили Сирию, Украину и отношения между двумя странами. По Сирии и Украине были достигнуты конкретные договоренности.