Полиция задержала более 50 активистов Навального в Москве

Сотрудники полиции задержали в разных районах Москвы 52 активиста, раздававших газеты и листовки в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» сообщил координатор столичного штаба Навального Николай Ляскин.

По словам Ляскина, людей уже начали выпускать из отделов полиции, н»екоторых выпускают без составления протокола, на некоторых составляют протокол по 20.2 (нарушения правил организации или проведения митинга)».

Агитационные мероприятия на сегодняшний день завершились, всего, по словам Ляскина, в них приняли участие более тысячи человек.

Активист заявил, что 9 июля акция продолжится.