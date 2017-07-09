В Москве задержали более 40 человек с листовками Навального

В Москве сотрудники правоохранительных органов 9 июля задержали 48 человек, которые проводили агитацию за оппозиционера Алексея Навального. Об этом передает «Росбалт» со ссылкой на координатора столичного штаба политика Николая Ляскина.

Ранее в воскресенье в интервью «Интерфаксу» Ляскин сообщил о 32 задержанных, из них четыре — несовершеннолетних.

Николай Ляскин в своем твиттере разместил фотографии с агитаторами.

Вот именно в таких условиях мы находимся последние три дня. Координируем #агитсубботник, оказываем юридическую поддержку... pic.twitter.com/HaMIWBhJX4 — Виталий Серуканов (@serukanov_v) 9 июля 2017 г.

Координатор штаба добавил, что, по последним данным, в минувшую субботу были задержаны 84 человека.

Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что столичные полицейские задержали около 70 человек за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.