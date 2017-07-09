В Москве задержали более 40 человек с листовками Навального
В Москве сотрудники правоохранительных органов 9 июля задержали 48 человек, которые проводили агитацию за оппозиционера Алексея Навального. Об этом передает «Росбалт» со ссылкой на координатора столичного штаба политика Николая Ляскина.
Ранее в воскресенье в интервью «Интерфаксу» Ляскин сообщил о 32 задержанных, из них четыре — несовершеннолетних.
Николай Ляскин в своем твиттере разместил фотографии с агитаторами.
Чистые пруды pic.twitter.com/6QHrzkhM22— Николай Ляскин (@nlyaskin) 9 июля 2017 г.
Шар, спасенный от двух задержаний, возвращается домой! #Навальный2018 #ЯзаНавального #агитсубботник @nlyaskin @teamnavalny_mos pic.twitter.com/rtn61imKuc— Wilkozz (@Wilkozz) 9 июля 2017 г.
Вот именно в таких условиях мы находимся последние три дня. Координируем #агитсубботник, оказываем юридическую поддержку... pic.twitter.com/HaMIWBhJX4— Виталий Серуканов (@serukanov_v) 9 июля 2017 г.
Координатор штаба добавил, что, по последним данным, в минувшую субботу были задержаны 84 человека.
Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что столичные полицейские задержали около 70 человек за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.