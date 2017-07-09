СМИ узнали о 40-минутном споре Путина и Трампа о вмешательстве в выборы

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи на саммите G20 в Гамбурге около 40 минут обсуждали «вмешательство» России в выборы в США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По словам источника издания, временами «обстановка накалялась», и Путин «громко требовал» от Трампа доказательств того, что Москва каким-то образом пыталась оказывать влияние на предвыборные процессы в США.

По прошествии 40 минут Трамп сказал российскому президенту, что настало время перейти к другим вопросам, в частности к обсуждению сирийского кризиса.

На пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп неоднократно ставил вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы на их первой встрече. Также Путин отметил, что Трамп был удовлетворен его ответом про «вмешательство» России в американские выборы.