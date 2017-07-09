От ВВС США потребовали стать «неуязвимыми» для зенитно-ракетных систем РФ и Китая

Руководство Военно-воздушных сил США потребовало от американской авиационной промышленности, чтобы истребитель F-35 к 2030–2040 годам стал неуязвим для передовых зенитно-ракетных систем (ЗРС) потенциальных противников, в первую очередь России и Китая. Об этом в воскресенье пишет «Газета.ру» со ссылкой на материал издания Warrior.

В настоящее время ВВС США испытывают истребители типа F-35 на выполнение боевых задач в зонах поражения новейших российских и китайских средств ПВО. Для максимального приближения к условиям боевой обстановки в испытаниях используются как полигоны, так и компьютерное моделирование.

«Самолет-невидимкка» F-35 разрабатывался по программе JSF (Joint Strike Fighter, унифицированный многоцелевой истребитель), основанной в 2001 году. В то время на вооружении вероятного противника США на европейском театре военных действий находились ЗРК советско-российской разработки SA-10 Grumble (ЗРС С-300ПТ) и SA-20 Gargoyle (ЗРС С-300ПМУ-1).

Сейчас ситуация, по мнению экспертов издания, значительно изменилась. Американским истребителям стали угрожать намного более совершенные системы российского и китайского производства, которые могут быстро перестраивать рабочие частоты и обрабатывать информацию в цифровом виде, что расширяет размеры их зон поражения «на сотни миль».