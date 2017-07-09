В зоне наводнения в Китае оказались более 12 миллионов человек

В результате продолжительных проливных дождей в Центральном Китае в зоне бедствия оказалось более 12,2 миллиона жителей. Об этом сообщает Xinhuanet.com.

В провинции Хунань 83 человека погибли или пропали без вести, приводит данные местная администрация. Среди них 28 человек были погребены под завалами в результате оползней, 13 стали жертвами наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли или пропали без вести в результате обвала грунта или по другим причинам.

В срочном порядке было эвакуировано 1,62 миллиона человек, свыше 470 тысяч человек нуждаются в срочной материальной помощи.

Мощными ливнями, которые идут с 22 июня на значительной части территории Хунань, разрушено 53 тысячи жилых домов, еще 68 тысяч серьезно повреждено.

На ликвидацию последствий наводнения мобилизованы 52 тысячи военнослужащих, полицейских, пожарных и работников правительственных ведомств, отмечает китайское агентство.