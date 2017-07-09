Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет

Умер известный советский и российский художник-живописец, народный художник СССР Илья Глазунов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на супругу художника Инессу Орлову.

Художнику было 87 лет. О причинах его смерти ничего не сообщается.

В конце августа 2016 года СМИ сообщали, что 86-летний Глазунов попал в больницу. Медики якобы выявили у художника серьезное заболевание.

Илья Глазунов родился в Ленинграде в 1930 году. В детском возрасте пережил блокаду.

Известен как портретист и пейзажист, создатель монументальных исторических полотен, книжный иллюстратор, мастер театрально-декоративного искусства, художник-архитектор. Автор более трех тысяч произведений.

Первая выставка его работ, на которую обратила внимание широкая публика, состоялась в 1957 году в Центральном Доме работников искусств в Москве. В 1987 году основал и возглавил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.

Глазунов является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Также награжден званием народного художника СССР (1980), золотой медалью «За вклад в мировую культуру и цивилизацию» (ЮНЕСКО), орденами преподобного Сергея Радонежского и преподобного Андрея Рублева.