Дочь Ильи Глазунова назвала причину смерти отца

Известный художник-живописец, народный художник СССР Илья Глазунов умер на 88-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь художника Веру Глазунову.

«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны, сейчас невозможно сказать», — сказала она.

В воскресенье соболезнования в связи с кончиной Ильи Глазунова выразил президент России Владимир Путин. «Президент направил глубокие соболезнования родным и близким Глазунова в связи с его кончиной», — привел текст телеграммы пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

87-летний Илья Глазунов умер 9 июля. Об этом сообщила супруга художника Инесса Орлова. О причинах его смерти первоначально ничего не сообщалось.