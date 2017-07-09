Народного художника СССР Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 11 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь художника Веру Глазунову.

«Отпевание пройдет в Богоявленском соборе в Елохове в 11 утра. Похоронен отец будет на Новодевичьем кладбище во вторник», — сказала она.

Ранее 9 июля Вера Глазунова сообщила, что ее отец умер в возрасте 87 лет от остановки сердца.