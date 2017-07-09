Меркель сочла допустимой замену Трампа дочерью на совещании G20

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что дочь президента США Дональда Трампа Иванка могла занять место своего отца за столом переговоров лидеров стран «Большой двадцатки» как член делегации Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg.

«Делегации решают сами, стоит ли президенту присутствовать на какой-либо из встреч, и кто займет его место или сядет с ним за стол», — заявила канцлер, комментируя присутствие Иванки Трамп на одном из мероприятий в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Меркель также напомнила, что Иванка официально работает в Белом доме и курирует определенные инициативы.

8 июля российский шерпа в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш рассказала, что Иванка Трамп заменила отца на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге, на которой обсуждались вопросы Африки, миграции и здравоохранения. В это время сам Трамп проводил двустороннюю встречу на полях саммита.