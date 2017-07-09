Глава МИД Украины подарил генсеку ООН вышиванку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 9 июля принял в Киеве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом сообщает пресс-служба украинского дипведомства.

Во время переговоров, как сообщается, «состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия Украины и ООН».

Позже в своем твиттере Климкин рассказал, что во время встречи Гутеррешу вручили подарок — украинскую вышиванку. «Вышиванка — это не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдет Генеральному секретарю ООН», — написал министр.

Также 9 июля в Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Пресс-служба посольства США сообщила, что Тиллерсона в Киеве встретили «с хлебом и солью».