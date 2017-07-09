Москалькова передавала Путину информацию СМИ о массовых убийствах в Чечне

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что президент России Владимир Путин получил информацию из СМИ о массовых убийствах задержанных в Чечне. Об этом сообщает РБК.

По словам Москальковой, еще в марте 2017 года получила данные от «Новой газеты», а затем доложила об этом Путину. По всей видимости, доклад был сделан на встрече с президентом в мае.

Москалькова также добавила, что направила запрос в Следственный комитет России (СКР). Там установили, что двое из якобы убитых не проживали в Чечне. По остальным 25 продолжается проверка. Уполномоченный посетовала, что проверка идет «медленнее, чем могла бы».

9 июля «Новая газета» опубликовала 27 имен людей, которых, по данным газеты, убили в январе 2017 года в Грозном после задержания. В свою очередь, источник «Дождя» рассказал, что задержанных подозревали в нападении на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова. В Чечне информацию «Новой газеты» назвали «ложью».