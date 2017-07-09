Премьер Ирака объявил о победе над ИГ в Мосуле

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул, где поздравил иракских военных с полным освобождением города от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение страны.

Премьер заявил, что освобождение города является «большой победой вооруженных сил и всего иракского народа». Государственное телевидение Ирака отмечает, что правительственные силы вытеснили боевиков из всех районов города и продолжают преследовать отступающих.

9 июля минобороны Ирака сообщило о полном освобождении Мосула от боевиков ИГ. В то же время в ООН подсчитали, что на восстановление базовой инфраструктуры города, разрушенной в результате боевых действий, потребуется около 1 млрд долларов