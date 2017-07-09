«Новая газета» сообщила о массовой внесудебной казни в Чечне

«Новая газета» сообщила о факте массовой внесудебной казни в Чечне, жертвами которой стали 27 жителей республики. В своей публикации издание сослалось на источники в управлении чеченского отделения Следственного комитета (СКР) и в администрации главы республики.

«Беспрецедентная по своим масштабам внесудебная казнь» в Чечне якобы произошла в ночь на 26 января. При этом редакция «Новой газеты» отмечает, что не может утверждать точно дату этого события. Убитых, по еще не подтвержденным изданию данным, может быть и больше — 56 человек. Никакой информации, связанной с убийством этих людей, газета не приводит.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов не ответил на звонок РБК. По информации издания, расстрел произошел на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (ППСП им. Кадырова). В момент предполагаемой казни там находились несколько высокопоставленных чеченских чиновников, в том числе замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов, командир СОБР «Терек», начальник личной охраны главы республики Абузейл Висмурадов, командир ППСП им. А.Кадырова Аслан Ирасханов и главы ОМВД тех районов Чечни, где были зарегистрированы задержанные. После казни тела убитых «развезли» по разным кладбищам — и по мусульманским, и по христианским, где закопали «в наспех вскрытых могилах».