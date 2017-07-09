Никифоров нашел в «пакете Яровой» повод для увеличения тарифов на мобильную связь

Глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров допустил, что выполнение антитеррористических законов из так называемого «пакета Яровой» отразится на расходах сотовых операторов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Такое заявление руководитель ведомства сделал 9 июля на церемонии открытия «Летнего кампуса РАНХИГС-2017».

Вместе с тем Никифоров отказался констатировать прямое влияние пакета законов в части, касающейся хранения данных, на развитие в России цифровой экономики.

5 июля глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что его ведомство считает нецелесообразным откладывать вступление в силу «пакета Яровой», согласно которому с 1 июля 2018 года сотовые операторы и интернет-провайдеры должны будут по полгода хранить все разговоры россиян, их переписку и контент, скаченный из интернета.

Ранее комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям оценила затраты на предложенную Минкомсвязи реализацию антитеррористического пакета законов в 10 триллионов рублей. В свою очередь, Федеральная служба безопасности (ФСБ) оценила сумму затрат операторов связи и интернет-провайдеров для выполнения требований «закона Яровой» в 4,5 трлн рублей.