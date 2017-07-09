В Москве умер Антон Носик

В Москве умер российский медиаменеджер и блогер Антон Носик. Об этом 9 июля сообщил в Facebook владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

Носику был 51 год. О причинах его смерти пока ничего не сообщается. Кудрявцев в своем сообщении отметил, что о времени похорон будет объявлено отдельно.

Антон Борисович Носик родился 4 июля 1966 года в Москве. В 1989 году окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института имени Н.А. Семашко по специальности «врач общего профиля». В 1990 году переселился в Израиль, где занялся журналистикой.

В 1996 году Носик начал вести рубрику об интернете «Наши сети» в русскоязычной газете «Вести», а позднее в том же году — собственное сетевое обозрение «Вечерний интернет». В 1997 году он вернулся в Россию, продолжал работать над «Вечерним интернетом», публиковался в печатных изданиях, стал одной из наиболее известных в рунете фигур.

Носик сотрудничал с Фондом эффективной политики (ФЭП) Глеба Павловского, на средства которого в 1999 году запустил интернет-издание «Газета.ру», а позднее в том же году еще два издания — «Лента.ру» и «Вести.ру». Кроме того, он участвовал в создании сайтов «Нетоскоп» (1999), «НТВ.ру» (2000, позже — NEWSru.com), был одним из учредителей израильского информационного агентства «Курсор» (2003), руководил киргизским интернет-изданием «Газета.Kg» (2003-2004), англоязычным MosNews (2003-2007). Пост главного редактора «Ленты.ру» занимал до 2004 года.

В 2001 году Носик был назначен вице-президентом, президентом, затем президентом по развитию «Рамблер Интернет Холдинг». В 2004 году он занял пост советника в созданном ранее холдинге Rambler Media Group. В 2006 году Носик стал руководителем службы блогов в компании «Суп» (SUP Media), которая приобрела право на обслуживание русскоязычного сегмента сервиса LiveJournal, а в 2007 году полностью выкупила этот сервис.

В октябре 2016 суд в Москве признал Носика виновным в размещении в интернете экстремистских материалов. Как было заявлено судом, блогер совершил действия, направленные на «возбуждение ненависти и вражды по отношению к группе лиц (сирийцам), выделяемой по национальному и территориальному признаку». Речь шла о публикации поста «Стереть Сирию с лица земли» в ЖЖ.

Блогеру назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Гособвинение просило для него два года колонии. Защита обжаловала штраф и он был снижен на 200 тысяч рублей. В середине января блогер оплатил штраф.