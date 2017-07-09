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09 июля 2017, 13:36
блогосфера

Жена Антона Носика сообщила обстоятельства его смерти

Антон Носик в Пресненском суде. 3 сентября 2016.
Антон Носик в Пресненском суде. 3 сентября 2016.
Фото: Андрей Любимов / АГН "Москва"

Жена блогера и медиаменеджера Антона Носика подтвердила информацию о том, что ее супруг скончался в ночь на 9 июля. Об этом сообщает телеканал RT.

«У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — сообщила супруга Носика.

По предварительным данным, смерть наступила в районе двух часов ночи. Носик отдыхал на даче у друзей в поселке Пирогово. Когда бригада врачей приехала по вызову, им осталось только констатировать смерть 51-летнего мужчины.

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