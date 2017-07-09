Жена Антона Носика сообщила обстоятельства его смерти

Жена блогера и медиаменеджера Антона Носика подтвердила информацию о том, что ее супруг скончался в ночь на 9 июля. Об этом сообщает телеканал RT.

«У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — сообщила супруга Носика.

По предварительным данным, смерть наступила в районе двух часов ночи. Носик отдыхал на даче у друзей в поселке Пирогово. Когда бригада врачей приехала по вызову, им осталось только констатировать смерть 51-летнего мужчины.