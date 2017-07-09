Следователи проверят причины смерти Носика

Управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области забрало из полиции материалы проверки смерти медиаменеджера Антона Носика. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам собеседника, было установлено, что Антон Носик отмечал на одной из подмосковных дач свой день рождения. Смерть наступила в ночь на 9 июля. Вызванные на место врачи скорой помощи уже не оказать помощь.

Тело 51-летнего мужчины направлено на судебно-медицинское исследование. Признаков насильственной смерти не выявлено. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне алкогольного отравления.