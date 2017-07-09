ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины

Члены пленарного заседания Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проголосовали за резолюцию о восстановлении территориальной целостности Украины, представленную украинской делегацией. Об этом сообщает ТАСС.

В документе содержится призыв к России «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ» в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитным неправительственным организациям или СМИ.

В проекте резолюции, принятом 7 июля, России также предлагалось отменить решение о воссоединении с Крымом и «вывести оккупационные силы» с полуострова.

Против документа выступала Россия. Так руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что практически в каждом из 36 пунктов авторы резолюции выдвигают обвинения в адрес России.

«Мы не хотели идти по этому пути, поэтому предлагали отказаться от рассмотрения данной резолюции. Но если ассамблея хочет, Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав, всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате госпереворота», — цитирует агентство слова Толстого.