На юго-западе Сирии началось согласованное между Путиным и Трампом перемирие

В юго-западных районах Сирии началось перемирие, согласованное лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийских повстанцев и правозащитные организации.

Режим прекращения огня вступил в силу с полудня 9 июля по местному времени (12:00 мск).

Соглашение о перемирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда было достигнуто по итогам переговоров Путина и Трампа 7 июля. Ранее документ прорабатывался в Иордании с участием представителей Кремля и Белого дома. В свою очередь, соглашение стало развитием договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Астане в мае 2017 года.

Гарантами соблюдения перемирия выступают Москва и Вашингтон. Представителям двух стран предстоит наладить контакты с оппозиционерами и мониторинговым центром в Иордании.

Ранее в Госдепе США отмечали, что новое перемирие предусматривает более комплексный подход, чем предыдущие попытки урегулировать ситуацию в Сирии. Также в Вашингтоне допустили, что расширение зоны перемирия на другие части Сирии возможно в течение «ближайших недель и месяцев».