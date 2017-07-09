Порошенко обговорил с Тиллерсоном условия снятия санкций с России

США не снимут санкции с России до тех пор, пока не будет «освобождена украинская территория», и пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко после переговоров в Киеве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы также говорили детально о санкциях. И получили подтверждение, что до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и не будет освобождена украинская территория, речи о снятии санкций вестись не будет», — цитирует агентство слова Порошенко.

Главы украинского государства при этом подчеркнул, что «Крым всегда будет в повестке дня». «Вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращения незаконной аннексии Крыма является также твердым условием для снятия санкций с РФ», — добавил он.

Петр Порошенко также пожаловался Тиллерсону, что, несмотря на санкции, никаких изменений в лучшую сторону в политике Москвы относительно Донбасса нет. «К сожалению, господин госсекретарь, я вынужден констатировать, что мы пока не чувствуем изменений в российском поведении», — сказал президент.

В свою очередь, госсекретарь США заявил, что первый шаг для деэскалации ситуации на востоке Украины должна сделать Россия, передает РИА Новости. По мнению Тиллерсона, Москва должна «обеспечить прекращение огня и вывод тяжелого оружия, чтобы разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу».