Мемория. Николай Шереметев

9 июля 1751 года родился граф Николай Шереметев, меценат и основатель Странноприимного дома в Москве.

Личное дело

Николай Петрович Шереметев (1751 – 1809) был сыном генерал-аншефа, обер-камергера императорского двора и фельдмаршала Петра Шереметева. Получил домашнее образование. Сохранился любопытный «План воспитания молодого кавалера. Сочинен для молодого графа Шереметева, единственного сына Его Сиятельства графа Шереметева, Яковом Штелиным зимой 1764 года», который предусматривал изучение многих дисциплин: от Закона Божьего до международной коммерции. Юный граф изучал историю, математику, географию, биологию, астрономию, инженерное дело, фортификацию, артиллерию, военные уставы, геральдику, учился танцам, музыке, выездке. Кроме того, план должен был способствовать формированию у графа хорошего вкуса для суждений о произведениях живописи, скульптуры, архитектуры и искусства. Помимо изучения наук Николай серьезно занимался музыкой. Он играл на виолончели, скрипке, фортепьяно, читал партитуры, управлял оркестром. Для завершения образования, Николай Петрович совершил поездку за границу. Он слушал лекции в Лейденском университете, путешествовал по Англии, Германии, Швейцарии, брал уроки музыки, знакомился с театральной жизнью.

Так как по обычаю того времени Николай Шереметев с малых лет был записан в военную службу и числился в отпуске «до окончания наук», к моменту завершения обучения он уже получил достаточно высокий чин. Начав карьеру с чина камер-юнкера, в 1798 году он уже был обер-камергером. В 1777 году был назначен главным директором Московского дворянского банка. Также был членом различных департаментов Сената. В 1794 года стал кавалером ордена Александра Невского, а три года спустя – и ордена Андрея Первозванного.

В 1800 году Николай Шереметев вышел в отставку и, поселившись в Москве, посвятил свое время крепостному театру. 6 ноября 1801 года он женился на бывшей своей крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой-Ковалевой, получив на этот брак особое разрешение императора. 3 февраля 1803 года Прасковья Жемчугова родила сына Дмитрия и спустя три недели умерла. В память о жене Шереметев решил построить в Москве Странноприимный дом, чтобы «дать бесприютным ночлег, голодным обед и ста бедным невестам приданое».

Граф Николай Шереметев умер 14 января 1809 года, не дождавшись окончания строительства.

Чем знаменит

Николай Шереметев

Шереметев перестроил театр своего отца, занялся специальным воспитанием крепостных детей, «определенных к театру». В программу их обучения входили русская грамота, иностранные языки, музыка, пение, танец, дикция, светские манеры. После возвращения из-за границы Шереметев не только внимательно следил за всеми событиями московской театральной жизни, но и регулярно вывозил свою труппу на спектакли театра Медокса, а также пригласил ведущих артистов Петровского театра для преподавания крепостным артистам. Среди педагогов были Сила Сандунов и Петр Плавильщиков.

Из маленького домашнего театра своего отца Николай Шереметев сделал труппу, способную «давать оперы и аллегорические балеты». В России со второй половины XVIII века по 40-е годы XIX века действовало более ста семидесяти крепостных театров, из них пятьдесят три – в Москве. Своими труппами и репертуаром славились домашние театры графа Александра Воронцова, князя Николая Юсупова – директора Императорских театров в 1791 – 1799 годах. Но шереметевский театр стал самым популярным. Содержатели других театров даже жаловались городскому начальству, что Шереметев отбивает у них зрителей. Спектакли вначале давались на двух сценах – городской (в театральном флигеле, специально пристроенном к московскому дому Шереметевых на Никольской улице) и усадебной – в Кускове.

В начале 1790 года Шереметев решает перевести крепостной театр из Кускова в Останкино. В создании Останкинского дворца принимали участие итальянский архитектор Франческо Кампорези, создавший первоначальный проект; крепостной архитектор Алексей Федорович Миронов, архитектор Иван Егорович Старов; художник-декоратор и архитектор Винченцо Бренна, крепостной архитектор графа Шереметева Павел Иванович Аргунов. Зал с шестью рядами партера и тремя рядами амфитеатра вмещал 250 зрителей. Он был оборудован театральными машинами, обеспечивавшими быструю смену декораций, звуковые эффекты дождя, ветра и грома. Создателем театральной машинерии был крепостной столяр и механик Федор Пряхин.

О чем надо знать

Странноприимный дом был достроен и открыт 28 июня 1810 года. Согласно уставу, туда принимались «совершенно бесплатно лица обоего пола и всякого звания, неимущие и увечные». Дом был рассчитан приблизительно на 100 человек (50 человек в богадельне и 50 человек в больнице). К 1838 году в Странноприимном доме («Шереметевской больнице», как дом называли москвичи) было 140 призреваемых, в «холерные годы» число больных резко увеличивалось, для них строили специальные деревянные корпуса. В 1876 году при Странноприимном доме было открыто отделение для приходящих больных. В годы русско-японской и первой мировой войн здесь находился лазарет. До революции Странноприимный дом содержался на доходы с имений графов Шереметевых. В 1919 там была создана скорая городская помощь. Дом, основанный Николаем Шереметевым, существует и сейчас (Болшая Сухаревская площадь, дом 3). В нем размещается НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Прямая речь

«Обладая великим имением, не ослепляйся, повторяю тебе, богатством и великолепием, во избежание всяких излишеств и порочных удовольствий, но собираемыми с него многочисленными доходами управляй и распоряжай так, чтобы одна часть удовлетворяла твоим нуждам, а другая посвящаема была в жертву общей пользе, благу других, во благо и утешение себе. Есть довольно средств, довольно случаев к произведению полезных дел, избирай из них те, которые тебе будут по сердцу», - «Завещательное письмо графа Николая Петровича Шереметева малолетнему сыну своему»

13 фактов о Николае Шереметеве

Предком Шереметевых считается Андрей Кобыла, упомянутый в летописи 1347 года. Его младший сын звался Федором Кошкой, от него пошли многие известные боярские роды, в том числе и будущая царская династия Романовых. Правнук Федора — Андрей Константинович получил прозвище Шеремет. Скорее всего, это прозвище имеет тюркское происхождение и означает «имеющий легкий шаг». Поскольку в это роду были популярны «лошадиные» прозвища (Андрей Кобыла, Семен Жеребец), то, вероятно, и слово Шеремет было эпитетом лошади. Потомки Андрея Шеремета с конца XV века стали носить фамилию Шереметевых.

В XVII веке Шереметевы были одним из шестнадцати родов, представители которых возводились в бояре, минуя чин окольничего.

Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев (1662 – 1719) за усмирение восстания в Астрахани был произведен в графы. Это о нем в пушкинской «Полтаве» говорится: «…Шереметев благородный». От него пошла графская ветвь рода Шереметевых.

На гербе графов Шереметевых был девиз Deus conservat omnia – «Бог сохраняет всё».

Николай Шереметев с 13 лет начал выступать в домашнем театре отца, а затем «на большом придворном театре». В 1765 году Николай исполнил партию бога Гименея в мифологическом балете «Ацис и Галатея».

Будучи в Париже, Николай Шереметев познакомился с Моцартом.

При открытии Останкинского театра 22 июля 1795 года была показана лирическая драма «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила», посвященная взятию русской армией Измаила в 1790 году. На премьеру были приглашены участники штурма.

В 1798 году Николай Шереметев участвовал в особой комиссии, которая устанавливала порядок принятия русских дворян в Мальтийский орден, гроссмейстером которого стал в том же году император Павел I.

Венчались Николай Шереметев и Прасковья Ковалева в московской церкви Симеона Столпника на Поварской, сохранившейся до наших дней.

Архитектор Винченцо Бренна спроектировал театральный зал Останкинского дворца так, что после спектакля он мог меньше чем за час трансформироваться в бальный зал.

В завещании граф Шереметев приказал похоронить себя «наихудшим образом» – в простом тесовом гробу, а деньги, предназначавшиеся для похорон, раздать бедным и монастырям. На Странноприимный дом граф выделил 500 тысяч рублей.

Также Николай Шереметев завещал на содержание Странноприимного дома село с деревнями в Тверской губернии. Из доходов с этого имения следовало кормить и обихаживать призреваемых, помогать семьям, попавшим в беду, давать приданое бедным невестам. Приданое выделялось ежегодно 23 февраля, в годовщину смерти жены графа.

Общая сумма, пожертвованная графом на Странноприимный дом, составила три миллиона рублей.

Материалы о Николае Шереметеве

Статья о Николае Шереметеве в русской Википедии

Николай Шереметев в «Русском биографическом словаре»

Переписка Н. П. Шереметева

Крепостной театр графа Шереметева в усадьбе Останкино