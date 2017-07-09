МЧС предупредило москвичей о приближении грозы и сильного ветра

В ближайший час в Москве ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

«По информации синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением на вечер 9 июля и ночь 10 июля в г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство просит граждан пережидать непогоду в помещении. Водителям МЧС советует парковать автомобили вдали от деревьев.