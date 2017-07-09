09 июля 2017, 18:29
МЧС предупредило москвичей о приближении грозы и сильного ветра
В ближайший час в Москве ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер. Об этом сообщает столичное управление МЧС.
«По информации синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением на вечер 9 июля и ночь 10 июля в г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с», — говорится в сообщении.
Ведомство просит граждан пережидать непогоду в помещении. Водителям МЧС советует парковать автомобили вдали от деревьев.
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