Трамп рассказал о «решительных» вопросах к Путину о вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным по вопросу «вмешательства» в выборы в США. Он написал в своем твиттере, что на саммите G20 «решительно» обсуждал с президентом Путиным этот вопрос. «Я дважды решительно спросил у президента Путина о вмешательстве в наши выборы. Он категорически это отрицал. Я уже выразил свое мнение...» — написал он. Также Трамп заявил, что пришло время двигаться вперед в конструктивной работе вместе с Россией.