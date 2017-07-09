Минобороны РФ передало в ООН данные о ракетном испытании КНДР

Россия направила в Совет безопасности ООН документы, подтверждающие запуск 4 июля в КНДР не межконтинентальной баллистической, а ракеты средней дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что справка российского оборонного ведомства и схема полета ракеты были распространены как документ Совбеза.

«РЛС типа "Воронеж" в Иркутской области отследила пуск баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" с северокорейского ракетного полигона "Тончандон" (100 километров северо-западнее Пхеньяна)», — говорится в справке Минобороны. К ней приложена подробная схема с параметрами полета.

«Полетное время ракеты составило около 14 минут, максимальная высота полета — 535 километров, дальность полета — 510 километров. Баллистическая ракета упала в акватории Японского моря», — говорится в отчете.