Актер Яценко получил приз в Карловых Варах за роль в «Аритмии» Хлебникова

Российский актер Александр Яценко, снявшийся в фильме режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия», получил Приз за лучшую мужскую роль на 52-м международном кинофестивале в Карловых Варах. Об этом сообщается в официальном твиттере кинофестиваля.

Яценко сыграл роль врача скорой помощи, который переживает кризис семейных отношений. В июне картина «Аритмия» получила главный приз открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», а Александр Яценко был признан лучшим актером. В Чехии состоялась международная премьера этой картины. «Аритмия» выйдет на российские киноэкраны 28 сентября. Ранее в сети появился первый трейлер фильма.

Фильм другого российского режиссера Александра Ханта получил в Карловых Варах «Большую премию» в конкурсной секции «К Востоку от Запада». Отмечается, что Хант получил приз за фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

«Я чрезвычайно рад высокой награде для нашего фильма, мировая премьера которого также состоялась на фестивале в Карловых Варах. Мы, творческая группа, не ожидали такого успеха. Он здорово стимулирует на новое творчество», — приводит агентство ТАСС слова Ханта.