Назначен новый директор по развитию РБК

Алексей Абакумов занял пост директора по развитию РБК. Его считают близким к первому замглавы администрации президента РФ Алексею Громову. Об этом сообщают «Ведомости».

Пока Абакумов не стал комментировать свое назначение.

Как ранее отмечали источники издания, новый владелец РБК миллиардер Григорий Березкин, консультировался у Абакумова в связи с возможным изменением в продуктах холдинга. Это произошло еще до закрытия сделки с бывшим владельцем РБК Михаилом Прохоровым.