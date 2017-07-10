10 июля 2017, 18:43
Назначен новый директор по развитию РБК
Алексей Абакумов занял пост директора по развитию РБК. Его считают близким к первому замглавы администрации президента РФ Алексею Громову. Об этом сообщают «Ведомости».
Пока Абакумов не стал комментировать свое назначение.
Как ранее отмечали источники издания, новый владелец РБК миллиардер Григорий Березкин, консультировался у Абакумова в связи с возможным изменением в продуктах холдинга. Это произошло еще до закрытия сделки с бывшим владельцем РБК Михаилом Прохоровым.
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