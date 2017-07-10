Маккейн заявил о проигрывании США войны в Афганистане

США не имеют стратегии нормализации обстановки в Афганистане и проигрывают войну, начатую в этой стране больше 15 лет назад, заявил председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн, передает ТАСС.

Это заявление Маккейн сделал после окончания поездки, в ходе которой посетил Афганистан, Пакистан и ОАЭ во главе делегации американских сенаторов. Во время визита американские законодатели провели переговоры с руководством в Кабуле, а также командующим дислоцированным в Афганистане воинским контингентом США генералом Джоном Николсоном.

«У нас нет стратегии, и мы проигрываем», - заявил Маккейн, комментируя в эфире телекомпании CBS ход операции в Афганистане. Он отметил, что властям США «придется выработать новую стратегию».

«Мы все знаем, в чем заключается проблема. Она кроется в Белом доме. К сожалению, в Белом доме большая неразбериха», - подчеркнул Маккейн.

В Афганистане в настоящее время находятся примерно 13 тысяч военнослужащих международной коалиции, из них около 8,4 тысяч - американские. В ноябре 2015 года власти в Кабуле контролировали 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

Как сообщила на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, Белый дом разрешил министерству обороны США направить в Афганистан без согласования подкрепление численностью не более 3,9 тыс. человек. По сведениям источников газеты, после того, как в июне этого года президент Дональд Трамп наделил шефа Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями самостоятельно определять численность войск США в Афганистане, министру были направлены дополнительные инструкции.