Задержанный на Украине Виктор Агеев назвал себя российским военнослужащим-контрактником

Россиянин Виктор Агеев, задержанный в конце июня в Луганской области, в интервью ТСН.Тиждень назвал себя российским военным-контрактником, передает телеканал «Дождь».

По словам Агеева, он служил в воинской части 65246, которая находится в Новочеркасске, говорится в сообщении.

Агеев сообщил, что контракт на службу он подписал в марте 2017 года в Ростовской области и всего через четыре дня был направлен на Украину, в Луганскую область. При этом задержанный заявил, что не знает, были ли на Украину переброшены другие российские военнослужащие.

«Может быть и отправляли, но не моим рейсом. Я думаю, что отправляли», — отметил он.

На вопрос издания о том, упоминается ли в контракте Украина, Агеев ответил: «Кажется, нет. Там просто контракт на службу. На год».

28 июня СМИ сообщили, что в районе села Желобок Луганской области Украины попал в плен российский контрактник Виктор Агеев. Источники уточнили, что во время боя 24 июня между 93-й бригадой ВС Украины и разведгруппой самопровозглашенной ЛНР в плен попали четыре бойца Луганской республики, среди которых и Виктор Агеев. Затем россиянин был передан Службе безопасности Украины (СБУ). В Минобороны РФ после этого заявили, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту. По утверждению министерства, он проходил срочную службу и уволился в запас в мае 2016 года.

По информации издания «Громадське», Агеева поместили в СИЗО в Старобельске Луганской области по подозрению в терроризме. По этому делу помимо него проходят еще трое жителей области. Следствие ведет СБУ.

Мать Виктора Агеева обратилась в алтайское отделение партии «Яблоко» с просьбой помочь выяснить судьбу сына. Ее обращение опубликовала «Новая газета».