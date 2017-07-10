На Керченском мосту уложили первые 200 метров асфальта

Строители моста через Керченский пролив уложили на нем первые 200 м асфальтового покрытия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу заказчика проекта ФКУ Упрдор «Тамань».

В пресс-службе пояснили, что асфальтобетонная смесь для моста готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума. Он делает покрытие более прочным, устойчивым к деформациям и трещинам. На Таманском полуострове и на керченском берегу развернуты мобильные комплексы для приготовления смесей и исходных материалов, которые позволят производить 240 тонн асфальтобетона в час.

В настоящее время рабочие укладывают нижний слой покрытия на готовых пролетах моста. Верхний слой уложат после того, как будут готовы конструктивные элементы автодорожной части.

Керченский мост станет самым протяженным в России – его длина составит 19 км. Он соединит Крым с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Пропускная способность четырехполосной автотрассы составит 40 тысяч машин в сутки, железная дорога будет включать два пути с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки. Движение машин по мосту должно открыться в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года.

Общая стоимость Керченского моста составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком проекта является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

На конец июня работы по строительству моста были выполнены на 55%. В частности, установлено 81% свай и 56% опор, собрано 27% пролетных строений. Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 15 июня заверил, что мост через Керченский пролив будет сдан в срок.