Большой театр объяснил отмену «Нуреева» Серебренникова неготовностью постановки

Отмена премьеры балета «Нуреев» в Большом театре связана с неготовностью постановки, сообщил директор Большого театра Владимир Урин на пресс-конференции 10 июля, передает телеканал «Дождь».

Урин рассказал, что репетиции балета начались в конце января, после того, как он получил сценарий от Серебренникова. «Прочитал сценарий, понял, какой спектакль, и сказал "Работайте"», — заявил Урин.

Он объяснил, что время с января по февраль было «достаточно трудным» — в театре проходил фестиваль к юбилею Юрия Григоровича, поэтому артисты были полностью заняты. В мае же труппа уехала на гастроли в Японию и вернулась только за 20 дней до премьеры.

«Мы понимали, что за эти 20 дней можно было собрать балет, основные вещи были поставлены», — сказал директор Большого.

Однако перед премьерой, по его словам, стало понятно, что это «не просто балетный спектакль», а спектакль, в котором «хоровые оперные солисты, большая массовка помимо балетной составляющей».

«Смотрим один прогон по качеству балета — я не говорю о том, что сделал Кирилл Семенович, — мы понимаем, что это сделано плохо», — заявил Урин. По его словам, после последнего прогона балета он встретился с Кириллом Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым, и они совместно приняли решение об отмене премьеры. Посохов тогда завил, что понимает неготовность балета, и сказал, что ему нужен еще как минимум месяц.

Спектакль «Нуреев» был одним из самых ожидаемых и обещал произвести фурор, повторив успех «Героя нашего времени», над которым трудилась та же команда в 2015 году и получила за него «Золотую маску». Кирилл Серебренников был режиссером работы об отношениях выдающихся танцовщиков XX века Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна, а также сценографом и автором либретто. Но субботу, 8 июля - за три дня до премьеры - Большой театр сообщил об отмене балета, премьера которого должна была состояться на Исторической сцене. Вместо «Нуреева» на площадке будет идти балет «Дон Кихот».

По словам Урина, премьера «Нуреева» перенесена на 4-5 мая 2018 года.

«Репутационные потери есть. Любая отмена - это репутационные потери. Но нам важно сделать качественный спектакль. Никаких финансовых потерь абсолютно нет. Спектакль состоится через восемь месяцев», - цитирует директора ГАБТа «Интерфакс».