В Иннополисе открылся Летний кампус Президентской академии - 2017

9 июля в Иннополисе (Республика Татарстан) состоялось открытие ежегодного международного образовательного форума “Летний кампус Президентской академии” – 2017. Участников приветствовали ректор РАНХИГС Владимир Мау, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и заместитель премьер-министра РТ Энгель Фаттахов.

Впервые за историю Летнего кампуса была проведена видеоконференция с единомышленниками из других городов. Рязанский государственный университет им.Сергея Есенина представляли врио губернатора Рязанской области Николай Любимов и ректор университета Андрей Минаев. В Тюменском технопарке собралась молодежь во главе с заместителем губернатора Тюменской области Вадимом Шумковым.

Торжественная церемония открытия продолжилась дискуссией о будущем развитии технологий, в которой приняли участие Владимир Мау, Николай Никифоров, Алексей Малиновский, Алексей Ситников. Модерировал дискуссию проректор РАНХиГС и директор АИРР Иван Федотов.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал о влиянии технологий на экономику и подчеркнул, что технологическое развитие влияет на уровень ВВП и благосостояния по-разному. "Человек, который покупает гаджет, снижает ВВП, так как в одном гаджете находится одновременно и телевизор,и радио, и много других функций. То, что раньше бы купили в совокупности, находится в одном гаджете". Также ректор подчеркнул, что ускорение цифровой трансформации в нашей стране требует формирования новых компетенций, которые должны стать основой экономики знаний, развития навыков применения сквозных технологий. Способность не только быстро приспосабливаться, но и самостоятельно генерировать изменения – фактор успешности. Сегодня сложно прогнозировать, какие изменения произойдут в образовательных моделях и на рынке труда, но важно следить за трендами и готовить квалифицированных специалистов.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров рассказал о популярном тренде - цифровой экономике, которая уже заметно влияет на привычную экономическую модель государств. «Цифровая экономика – это настолько горячая тема, что ей было посвящено отдельное финальное четвертое заседание правительств стран G20 в Гамбурге. Хочу подчеркнуть, что это действительно стало таким мощным трендом, что об этом активно говорят главы самых крупных экономически развитых государств. Мы с вами стали свидетелями телекоммуникационной и компьютерной революций. Оказалось, что технологии, гаджеты с подключением к интернету изменили отрасли, которые раньше могли не меняться если не столетиями, то десятилетиями точно. Например, появились приложения для вызова такси: ушли посредники, и цифровая экономика позволила свести напрямую покупателя и продавца. С помощью информационных технологий мы стремимся к некой идеальной модели рыночной экономики», – рассказал Николай Никифоров.

Алексей Малиновский, глава MasterCard в России, Казахстане, Беларуси и Армении, рассказал об исчезновении пластиковых карт в будущем: смартфон станет удобной платежной системой. "Нам нужно не только думать о будущем, но и формировать его, и этим активно занимается компания MasterCard. Цифровая экономика для меня по определению - безналичная экономика, где очень тяжело сказать, что люди рассчитываются друг с другом, с сервисными предприятиями, магазинами, ресторанами наличными деньгами." Алексей Малиновский подчеркнул, что MasterCard не просто выпускает пластиковые карты; компания думает о будущем в сфере платежей и старается упрощать жизнь людей во всём мире.

«Мы очень рады, что кампус проходит уже в шестой раз. Мы видим, как уровень образовательных программ форума «Летний кампус Президентской академии» растёт вместе с Иннополисом. Мы надеемся, что эта дружба надолго. Нам как Президентской академии это сотрудничество очень полезно, мы активно реализуем партнерские программы с правительством Татарстана и теми компаниями, которые поддерживают кампус», – завершил торжественную церемонию открытия ректор Президентской академии Владимир Мау.

Тема Летнего кампуса 2017 года: «Предпринимательство: от идеи к успеху». Успех зависит от знаний, навыков и ресурсов, но еще больше он зависит от умения воспринимать окружающий мир как поле бесконечных возможностей.

Основные задачи Летнего кампуса этого года – научить участников:

- Думать как предприниматель;

- Чувствовать себя частью команды единомышленников;

- Не бояться принимать решения;

- Нести ответственность за принятые решения;

- Думать о будущем

Участников кампуса ждёт интенсивная образовательная программа: проектная работа, изучение бизнес-кейсов успешных компаний, лекции от именитых спикеров.