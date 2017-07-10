ЦБ назвал сумму выплат вкладчикам «Югры»

Страховщику придется выплатить около 170 млрд рублей физическим лицам,имеющим вклады в банке «Югра» в качестве страхового покрытия. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, передает «Интерфакс».

Всего объем вкладов населения в банке составлял около 180 млрд рублей, в нем находилось почти 197 млрд рублей средств клиентов.

«На протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и, скажем так, возможных манипуляций со вкладами», – отметил Поздышев.

По данным директора департамента банковского надзора ЦБ Анны Орленко, объем манипуляций с вкладчиками «Югры», где использовались акции банка, составил 1,88 млрд рублей.

В настоящее время в «Югре» введена временная администрация сроком на полгода и трехмесячный мораторий на выплаты кредиторам.