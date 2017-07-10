Глава Минэкономразвития предсказал дефляцию в августе

Июньское ускорение инфляции в России не приведет к пересмотру прогноза на 2017 год в 3,8%, а в августе даже возможна дефляция на фоне снижения цен на овощи, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

«Никаких сюрпризов, кроме цен на овощи, в инфляции нет. Если смотреть на базовую инфляцию, она продолжает замедляться, она находится на низких уровнях. Очищенные от сезонности показатели находятся ниже отметки 4% уже на протяжении пяти месяцев», - рассказал Орешкин 10 июля журналистам в кулуарах выставки «Иннопром».

«То, что происходило с овощными ценами, на прогноз конца года не влияет. 3,8% - как говорили, что будет в конце года, так и будет», - сказал Орешкин, добавив, что в августе стоит ожидать. дефляции (общего снижения уровня цен – прим.).

«Мы ожидаем, что резкий рост цен на овощи начнет обратно откатываться, тренд начался», - отметил глава Минэеномразвития.

Напомним, инфляция в РФ в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае, а в годовом выражении - до 4,4% с 4,1% , что в Центробанке назвали «шоком».