Дворкович счел законными многомиллионные премии экс-главе «Почты России»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что премия бывшему руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову в почти 100 млн рублей была начислена по закону. Об этом он заявил журналистам в ходе представления нового гендиректора ведомства Николая Подгузова, передает ТАСС.

Дворкович отказался отвечать на вопрос о возможности включения бонусов в контракт Подгузова, отметив, что все будет делаться «как и раньше, в рамках законодательства».

«С моей точки зрения, и раньше все делалось в рамках законодательства. Считаю и надеюсь, что наши правоохранительные органы разберутся и все будет хорошо. Но я не могу за них комментировать», - сказал вице-премьер.

В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. В феврале 2017 года в Следственный комитет были направлены материалы другой прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова. Весной 2017 года Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий против директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Страшнову завышенный в 8 раз должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год. Тогда же сумма ущерба выросла с 95 до 128 миллионов рублей.

Контракт Дмитрия Страшнова на посту главы «Почты России» истек 1 июля и не был возобновлен. 7 июля главой ведомства был назначен Николай Подгузов, до этого занимавший пост заместителя министра экономического развития.