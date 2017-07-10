ГП и МВД дали «промежуточные» ответы на запрос о положении геев в Чечне

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ получил от Генеральной прокуратуры и МВД «промежуточные» ответы на свои обращения после сообщений СМИ о преследовании представителей ЛГБТ в Чечне, сообщает РИА Новости.

«На наши обращения мы получили ответы из Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел России. Оба ответа носят промежуточный характер, в них указывается, что проводятся проверки, результаты проверок контролируются Генеральной прокуратурой», — сказал агентству глава СПЧ Михаил Федотов.

«Совет намерен и впредь держать на контроле данную ситуацию. В то же время мы обращаем внимание на то, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на встрече со мной заявил, что готов оказать все возможное содействие для того, чтобы проверка была проведена максимально полно и объективно», — подчеркнул Федотов.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Следственным комитетом не были установлены факты, подтверждающие насильственные действия в отношении геев в Чечне, в связи с отсутствием конкретных данных по этим гражданам. Вместе с тем, отмечала омбудсмен, проверка на этом не считается законченной, поскольку в ее запросе также содержатся фамилии якобы погибших людей. Омбудсмен попросила конкретизировать данные по этим гражданам. По ее словам, в запросе фигурируют 24 человека.

В начале апреля 2017 года «Новая газета» опубликовала материал, в котором говорилось о массовых задержаниях в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.