СМИ сообщили о зарабатывающем на госконтрактах «друге Путина» из Люксембурга

Знакомый с президентом РФ Владимиром Путиным миллионер из Люксембурга Жерар Лопес зарабатывает на государственных контрактах в России, сообщает Republic со ссылкой на телеканал «Дождь», называющий Лопеса «другом Путина».

Лопес возглавляет совет директоров шведской фирмы Rise Capital, называющей своим основным приоритетом инвестиции в инфраструктуру России. Акционером Rise Capital является Игорь Снегуров, владеющий строительной фирмой ВИС.

У ВИС есть госконтракты на 180 млрд рублей, в четырех из пяти которых также участвует Rise Capital. У фирм есть совместная компания «ВИС трансстрой», получившая контракт на 113 млрд рублей на строительство железнодорожной ветки на Ямале, рассказали «Дождю» источники на строительном рынке.

У ВИС, кроме того, есть различные контракты, связанные со структурами «Газпрома», а сама корпорация выступала поручителем по банковским кредитам компании.

По информации телеканала, в 2010 году после подписания соглашения о проведении самых известных автогонок в Сочи Владимир Путин прокатился на болиде команды Renault, за которую тогда начал выступать первый российский пилот «Формулы» Виталий Петров. Место заезда держалось в секрете, по итогам опубликовали короткие протокольные съемки. На кадрах, опубликованных Кремлем, он «по-немецки перешучивался» с тогдашним владельцем команды Лопесом.

Как передает «Дождь», отец российского гонщика Петрова состоял в преступной группе Ильи Трабера, которого испанские власти причисляют к Тамбовской ОПГ. Трабер, в свою очередь, знаком с Лопесом: их поместья находились по соседству в швейцарском городе Веве. Телеканал предполагает, что именно благодаря Траберу Петров оказался в команде Renault, говорится в сообщении.

Лопесу запретили въезд в Монако по подозрению в связях с организованной преступностью. Испанский суд выдал ордер на его арест по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ.