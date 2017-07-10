Кремль назвал новость о владении Путиным мотоциклом полуфейком

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что информация о незадекларированном мотоцикле президента Владимира Путина является «полуфейк ньюс». Его слова передает «Дождь».

«Несколько мотоциклов есть в арсенале гаража особого назначения. И в свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить. Это такая полуфейк ньюс», – отметил Песков.

Напомним, ранее Путин на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге во время осмотра павильона японских компаний заявил, что у него есть мотоцикл Kawasaki, но он «старается на нем не ездить». Между тем в декларациях президента за последние годы мотоцикл не значится.