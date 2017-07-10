Главным редактором Republic снова станет Максим Кашулинский

Главным редактором онлайн-издания Republic снова станет Максим Кашулинский, занимавший этот пост до 2016 года, сообщает Русская служба Би-би-си.

Об этом изданию рассказала 10 июля нынешний главред Republic Ирина Малкова, объявившая, что покидает этот пост, чтобы заняться собственным проектом. Малкова покинет должность до конца июля 2017 года.

Из Republic также уйдут заместители главного редактора Павел Миледин и Петр Мироненко, которые вместе с Малковой пришли в Republic из РБК в 2016 году.

До прихода Малковой главным редактором Republic с 2014 года (тогда издание называлось Slon Magazine) был Кашулинский. В настоящее время он занимает пост издателя.