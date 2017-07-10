Мемория. Лев Кассиль

10 июля 1905 года родился писатель Лев Кассиль.

Личное дело

Лев Абрамович Кассиль (1905-1970) родился в Покровской слободе на левом берегу Волги напротив Саратова (ныне город Энгельс) в семье врача Абрама Григорьевича Кассиля и учительницы музыки Анны Иосифовны Перельман. В детстве хотел быть извозчиком, кораблестроителем и натуралистом. Учился в гимназии (после революции – Единая трудовая школа). Сотрудничал с библиотекой-читальней, при которой организовывались для детей рабочих различные кружки - был редактором и художником рукописного журнала.

За хорошую общественную работу в библиотеке-читальне Кассиль получил от обкома партии командировку в высшее учебное заведение и в 1923 году поступил на физико-математический факультет МГУ по специальности «аэродинамический цикл». Здесь он отучился три года, успев за это время побыть московским корреспондентом газет «Правда Востока» и «Советская Сибирь», сотрудником газеты «Известия» и журнала «Пионер».

В 1937 году, а затем в 1941–1942 годах работал ответственным редактором журнала «Мурзилка».

В годы Великой Отечественной войны Лев Кассиль выступал по радио, в школах, воинских частях, на предприятиях Москвы и Урала. В 1947–1948 годах работал председателем комиссии по детской литературе Союза писателей СССР. В 1947–1949 годах вел семинар детской литературы в Литературном институте имени А. М. Горького.

В 1951 году писатель был удостоен Сталинской премии третьей степени за повесть «Улица младшего сына», написанную совместно с М.Л. Поляновским. Повесть посвящена Володе Дубинину, пионеру-герою Великой Отечественной войны.

В 1965 году Кассиль был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР.

Лев Кассиль скончался в Москве 21 июня 1970 года от инфаркта. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Самым известным произведением Кассиля стала повесть «Кондуит и Швамбрания», в которой автор нашел точную пропорцию между юмором, фантазией и полными беспощадного реализма воспоминаниями о дореволюционных нравах в провинции.

О чем надо знать



Лев Кассиль

В «Известиях» публиковались очерки Кассиля о «челюскинской» эпопее Отто Шмидта, о полете стратостата «СССР», об успехах советской авиации.

Писатель активно занимался общественной работой: вел новогодние елки в Колонном зале Дома Союзов и праздничные радиорепортажи с Красной площади, комментировал футбольные матчи, работал специальным корреспондентом на Олимпийских играх. Чуть ли не ежедневно он выступал перед своими читателями в школах, библиотеках, детских домах, санаториях, пионерлагерях по всей стране.

Брат Льва Кассиля – Иосиф (прототип Оси из «Кондуита и Швамбрании») заведовал литературным отделом газеты «Коммунист», был доцентом института механизации сельского хозяйства и секретарем саратовского областного отделения Союза писателей СССР. После публикации в альманахе «Литературный Саратов» его повести «Крутая ступень» был обвинен в участии «в антисоветской террористической диверсионно-вредительской организации правых, действовавших в Саратовской области», арестован в 1937 году, а в 1938-м расстрелян.

Прямая речь

О своем рождении: «В тот день на квартире моего будущего отца, общественного врача, собрались на нелегальную сходку представители местных революционно настроенных кругов... А чтобы полицию не тревожило такое необычное скопление на частной квартире, околоточному сообщили, что у нас отмечается годовщина Полтавского боя. Поэтому, когда к открытым из-за жары окнам гостиной подплывала снаружи распаренная физиономия городового, мама спешила сесть за рояль и наигрывала что-то чрезвычайно воинственное, а студент агроном мелодекламировал в окно: "Выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен". Настороженный городовой за окном приостанавливался. Движенья быстры. Он прекрасен!" – спешил продолжить студент, и успокоенный городовой проходил дальше.

Но к вечеру в гостиной начались распри. Шум поднялся уже совершенно неконспиративный. Напрасно папа, пытаясь заменить студента, по уши погрязшего в споре, читал в окно: "Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром..." В смятении он сбился с Полтавской баталии на Бородинское сражение. Мама очень разволновалась. Гости, заметив это, стали поспешно покидать квартиру. И я родился».

О жизненном кредо: «Жить надо во весь рост – под самый потолок своей башкой в предел, не ослабляясь в прогибе».

О познании: «Никогда не следует стыдиться, что чего-то не знаешь. Этот ложный стыд мешает многое узнать. А вот нежелание знать – черта действительно постыдная, изобличающая в ленивой трусости. Если ты прямо признался, что не читал такой-то книги, то ты тем самым оставляешь надежду на устранение этого частного твоего невежества. Но когда ты начинаешь вилять, мыча что-то невразумительное, по поводу книги, которую ты не читал, тебя сочтут уже безнадежным, как тупицу, который хоть и читал, да ничего не понял».

О миссии писателя: «Старческая страсть к поучениям… Если не справиться с ней при работе – гибель. Истинный зрелый, но не старящийся художник таит накопленную мудрость про себя, не лезет с назиданиями, не козыряет житейским опытом, но ведет уверенно большую игру, зная все ходы наперед и лукаво-великодушно расчисляя ставки так, чтобы читатель и не заметил, как он обогатился за счет щедрого автора, ставящего на карту, но не бряцающего своим капиталом под столом».

О внешнем и внутреннем: «Если мягок я излишне, как уверяют некоторые, то не по незнанию людей, а наоборот, потому именно, что очень уж хорошо распознаю под внешним апломбом мечущуюся неуверенность, под бравадой – растерянность, за показным – бахвальство и застенчивость, и сквозь высокомерие – жалкую неприкаянность. А строгим быть, безжалостным – дело не трудное. Пробовал – получается. Но потом противно: словно утаил деньги от просившего помочь».

Дети при встрече с Львом Кассилем на улице: «Здравствуйте, мы вас знаем. Вы этот… Лев Швамбраныч Кондуит».

5 фактов о Льве Кассиле

В журналистику – сначала в журнал «Новый ЛЕФ», а затем в «Известия» – Кассиля направил Владимир Маяковский.

Вторым браком Лев Кассиль был женат на Светлане Леонидовне Собиновой, актрисе, дочери оперного певца Леонида Собинова.

Кассиль – автор идеи проведения Книжкиных именин, трансформировавшихся со временем в Неделю детской книги.

Кассиль был заядлым футбольным болельщиком и известным комментатором, дружил со многими спортсменами; инфаркт, унесший его жизнь, случился во время трансляции финального матча за первенство мира.

В городе Энгельс существует Дом-музей Льва Кассиля и улица его имени, а в сквере его имени на Площади Свободы ему установлен памятник.

Материалы о Льве Кассиле

Статья о Льве Кассиле в энциклопедии «Кругосвет»

Музей Льва Кассиля

Интервью с сыном Льва Кассиля

Статья о Льве Кассиле в Википедии