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10 июля 2017, 15:30
Дмитрий Песков казнь Кремль «Новая газета» Чечня

В Кремле «приняли к сведению» информацию о массовой казни в Чечне

Владимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков
novostimira.net

В Кремле приняли к сведению информацию об убийстве в Чечне 27 человек, которая была опубликована «в одной из газет», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает телеканал «Дождь».

«Мы приняли их к сведению», — заявил Песков, добавив, что больше сказать ему нечего, поскольку «непонятен источник этой информации».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле также приняли к сведению «опровержение этой информации органами внутренних дел Чечни».

О «беспрецедентной по своим масштабам внесудебной казни» в Чечне 27 человек в ночь на 26 января 9 июля сообщила «Новая газета». По информации издания, расстрел якобы произошел на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (ППСП им. Кадырова). В момент предполагаемой казни, по данным «Новой газеты», там находились несколько высокопоставленных чеченских чиновников, в том числе замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов, командир СОБР «Терек», начальник личной охраны главы республики Абузейл Висмурадов, командир ППСП им. А.Кадырова Аслан Ирасханов и главы ОМВД тех районов Чечни, где были зарегистрированы задержанные. После казни тела убитых увезли на разные кладбища — и мусульманские, и христианские, где закопали «в наспех вскрытых могилах».

В своей публикации издание сослалось на источники в управлении чеченского отделения Следственного комитета (СКР) и в администрации главы республики.

«Новая» отмечает, что жертв расстрела могло быть больше — 56 человек, но подробностей не приводит.

Публикацию «Новой» прокомментировал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, заявивший, что эта информация — ложь и «очередной виток и всплеск нездоровой фантазии» автора расследования Елены Милашиной.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, информацию об убийствах в Чечне «Новая» передала ей в марте. Ее она направила в Следственный комитет России, ведомство проводит проверку.

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