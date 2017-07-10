Прокуратура не стала наказывать МЧС за отсутствие предупреждения о буре

Прокуратура Москвы не нашла криминала в работе системы оповещения МЧС во время урагана 29 мая, в результате которого погибли 18 человек, сообщает Русская служба Би-би-си.

В прокуратуре пришли к выводу, что спасательные службы не признали природные явления опасными из-за синоптиков. Согласно приказу МЧС «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», для отнесения сильного ветра к чрезвычайной ситуации его скорость должна достигать 25 м/с. А в прогнозе Росгидромета скорость ветра ожидалась лишь в 22 м/с.

В связи с этим «оснований для принятия мер реагирования не имеется», говорится в ответе прокурора Москвы Владимира Чурикова на запрос депутата КПРФ Валерия Рашкина.

Ураган в Москве 29 мая стал самым смертоносным за последнюю сотню лет. Он повалил 27 тысяч деревьев, повредил кровлю 240 жилых домов и более 2 тысяч автомобилей. В результате пострадали более 200 человек, 18 человек погибли. МЧС разослало сообщения с предупреждением, но уже после начала бури. При этом сообщения пришли не всем абонентам сотовых операторов.