Бюджетникам запретят автоматически переводить деньги с карты «Мир»

Центробанк решил ограничить автоматические переводы средств с карт национальной платежной системы «Мир» на карты других платежных систем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника ЦБ, двух банкиров и двух участников платежного рынка.

По мнению властей, это поможет заставить россиян активнее пользоваться национальной банковской картой, так как им будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства с карты «Мир» на другие.

Представитель Центробанка не смог подтвердить или опровергнуть данную информацию.

По мнению ФАС, подобный запрет не нарушит антимонопольное законодательство. Как пояснил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, что на рынке «Мир» не занимает доминирующее положение, как международные системы Visa и MasterCard.

Отметим, что с 1 мая все бюджетники и пенсионеры РФ переведены на обслуживание с помощью карты «Мир».